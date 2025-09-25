Sénégal: Promulgation - OFNAC, lanceurs d'alerte, information et patrimoine - Un nouveau cadre juridique en vigueur

Le président Bassirou Diomaye Faye a promulgué quatre lois majeures destinées à renforcer la transparence et la lutte contre la corruption.

Elles portent sur la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'OFNAC, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine. Ce train de mesures s'inscrit dans la volonté du gouvernement de consolider un nouvel ordre de gouvernance fondé sur l'intégrité et la redevabilité.

La loi sur le statut du lanceur d'alerte garantit l'anonymat et l'immunité des citoyens qui signalent des faits de corruption ou d'atteinte à l'intérêt général. Elle vise à encourager une culture de la dénonciation utile à la préservation des biens publics.

La réforme de l'OFNAC, de son côté, renforce l'indépendance et les moyens de l'Office national de lutte contre la corruption, avec l'ambition d'améliorer l'efficacité de ses enquêtes et de crédibiliser davantage ses rapports.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La loi d'accès à l'information consacre le droit des citoyens à obtenir des documents publics. Elle fait de la transparence un outil de participation citoyenne et un gage de confiance envers l'État.

Quant à la loi sur la déclaration de patrimoine, elle élargit les obligations des responsables publics afin de prévenir les conflits d'intérêts et d'assurer un meilleur suivi de leur enrichissement.