Togo: Un plan de licenciement qui secoue le secteur bancaire

La situation sociale dans le secteur bancaire reste tendue depuis que les dirigeants de SUNU BANK-Togo ont lancé, en septembre 2024, une procédure de licenciement économique visant initialement 120 salariés.

L'établissement invoquait alors des difficultés financières pour justifier cette décision.

Dès l'annonce, les délégués syndicaux et le personnel de la banque ont exprimé leur désaccord, contestant la légitimité des motifs avancés.

Les syndicats du secteur bancaire et assurantiel (SYNBANK et SYNASSUR) ont par la suite déposé un préavis de grève. Ils exigent notamment : l'annulation pure et simple de la procédure de licenciement, qu'ils jugent non fondée et l'abandon des poursuites contre un délégué du personnel d'Ecobank-Togo, poursuivi dans une affaire distincte.

Face à la crispation, les ministères en charge des Finances et du Travail ont engagé un processus de dialogue et de conciliation.

Ces discussions ont permis de réduire de manière significative l'ampleur du plan de départs : 42 salariés sont désormais concernés, contre 120 initialement.

Des mesures d'accompagnement ont également été obtenues pour les employés touchés.

Les autorités affirment veiller au respect strict des droits légaux des travailleurs et à la bonne application des mesures sociales négociées.

Concernant le cas du délégué d'Ecobank, elles précisent que la procédure disciplinaire a suivi son cours normal et que les poursuites judiciaires en cours émanent d'un client de la banque, et non de l'État.

Le 23 septembre 2025, le ministre du Travail a reçu une délégation syndicale afin de clarifier ces points. Il a exhorté les représentants à reconsidérer leur mot d'ordre de grève, rappelant que les conditions légales d'une telle action ne sont pas réunies.