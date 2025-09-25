Cote d'Ivoire: 95e Fête nationale saoudienne - L'Arabie Saoudite et le pays réaffirment une coopération exemplaire

L'Ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite à Abidjan a organisé le 24 septembre 2025, au Sofitel Abidjan hôtel Ivoire, la célébration de la 95e Fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite. Cette commémoration marque l'unification historique du pays le 23 septembre 1932 sous la conduite du roi Abdelaziz Ibn Saoud.

L'événement d'Abidjan a rassemblé de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques et religieuses, venues partager un moment de fraternité et d'amitié entre les deux nations.

Le rappel d'une histoire fondatrice

Dans son allocution, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Son Excellence Saad Bin Bakheat Alqathami, a rappelé la portée symbolique de cette journée qui célèbre l'unité nationale. Il a rendu hommage au fondateur du Royaume, le roi Abdelaziz Ibn Saoud, ainsi qu'à ses successeurs qui ont poursuivi son œuvre. Aujourd'hui, a-t-il souligné, « le Royaume, sous le règne du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, et de Son Altesse Royale le Prince héritier Mohammed bin Salman, poursuit avec confiance une renaissance globale et un développement durable qui placent le pays au rang des grandes nations ».

L'ambassadeur a insisté sur la vocation universelle de l'Arabie Saoudite, terre des Deux Saintes Mosquées, qui aspire à « renforcer son rayonnement culturel et son influence au sein de la communauté internationale ». Le Royaume, a-t-il ajouté, oeuvre en faveur de la paix et du dialogue, en s'imposant comme un médiateur crédible sur l'échiquier international.

Une coopération bilatérale exemplaire

Revenant sur les relations entre Abidjan et Riyad, SEM Saad Alqathami a rappelé que la coopération diplomatique entre les deux pays remonte à 1985. Celles-ci ont connu un essor remarquable ces dernières décennies, notamment depuis l'accession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême.

Parmi les réussites récentes, l'ambassadeur a salué la mise en oeuvre de l'initiative « Route de la Mecque » qui a facilité, lors des trois dernières éditions du Hadj, le départ de milliers de pèlerins ivoiriens vers les lieux saints de l'islam. Il a également mis en exergue l'impact du projet « Noor Saudi Arabia », conduit en partenariat avec le Centre Roi Salman pour le Secours et l'Action Humanitaire et l'Association des Époux et Épouses d'Ambassadeurs en Côte d'Ivoire. Ce programme a permis à plus de 800 patients ivoiriens atteints de cataracte de retrouver la vue grâce à des opérations chirurgicales au CHU de Treichville.

L'ambassadeur a profité de la cérémonie pour remercier le gouvernement ivoirien et les personnels de santé pour leur contribution au succès de ce projet humanitaire.

Des perspectives d'avenir élargies

Dans son discours, le ministre délégué Adama Dosso, représentant le gouvernement ivoirien, a transmis les félicitations et les voeux du président Alassane Ouattara au roi Salman et au prince héritier Mohammed Ben Salman. Il a salué les avancées du Royaume grâce à sa stratégie « Vision 2030 » qui favorise la diversification économique et le développement durable.

Le ministre a insisté sur les excellentes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Il a rappelé plusieurs initiatives récentes, dont le don de 500 000 dollars consenti en marge de la COP15 pour soutenir la lutte contre la désertification et le changement climatique, ainsi que les projets de coopération agricole et hydraulique.

Sur le plan religieux et social, il a mis en avant la qualité de l'accueil réservé chaque année aux 9 000 à 10 000 pèlerins ivoiriens lors du Hadj, grâce au programme « Route de La Mecque ». Il a aussi évoqué le soutien saoudien à l'achèvement des travaux de la grande mosquée Salam du Plateau, pour un montant de près de 2 milliards de francs CFA, ainsi que le don annuel de 50 tonnes de dattes à l'occasion du Ramadan.

Une coopération structurée et prometteuse

Le ministre Adama Dosso a enfin souligné l'importance des instruments juridiques récemment adoptés, notamment l'accord-cadre de coopération signé en 2021 et le mémorandum d'entente sur les consultations politiques conclu en 2023. Ces textes, a-t-il dit, « ouvrent de nouvelles perspectives dans des domaines stratégiques tels que les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, la santé, l'éducation et la culture ».

À travers ces mécanismes, la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite ambitionnent d'élargir leur partenariat au financement du développement, aux énergies renouvelables, à la sécurité alimentaire, à la transformation numérique et à la promotion des investissements privés.

La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère conviviale, marquée par la remise d'une distinction symbolique à l'Association des Époux et Épouses d'Ambassadeurs pour leur rôle dans la réussite du projet « Noor Saudi Arabia ».

En présence d'invités issus de divers horizons, l'événement a témoigné de la vitalité des relations ivoiro-saoudiennes et de la volonté commune des deux pays de renforcer leurs liens historiques au service de la paix, de la prospérité et du développement partagé.