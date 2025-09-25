Afrique de l'Ouest: ART médico-légal - L'Université de Bondoukou ouvre une filière pionnière dans la région

L'Université de Bondoukou a marqué un tournant majeur dans son développement académique avec l'organisation, les 24 et 25 septembre 2025, d'un séminaire consacré au lancement de son tout nouveau parcours « Art médico-légal et identification faciale ». Cette initiative, accueillie dans l'amphithéâtre de l'ENSAU, constitue une première en Afrique de l'Ouest et s'appuie sur un partenariat inédit avec la police scientifique.

Représentant le préfet de région, le secrétaire général de la préfecture, Mamadou Coulibaly, a salué une démarche qui illustre « la vision et l'action déterminée du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Adama Diawara, en faveur de l'innovation et de la formation ». Selon lui, cette collaboration entre université et police scientifique « devient un symbole de progrès et de modernité au service de la jeunesse et du rayonnement de nos villes ».

Le président de l'Université de Bondoukou, Pr. Ouattara Djakalia, a rappelé la mission de l'institution : sortir des sentiers battus et proposer des filières inédites, adaptées aux besoins du marché. « Notre feuille de route, inspirée par le ministre Adama Diawara, c'est de développer des formations innovantes qui préparent des diplômés compétitifs et opérationnels », a-t-il affirmé.

Un parcours pionnier et pluridisciplinaire

Pour le directeur de l'UFR SAICC, Pr. Adack Kouassi, ce parcours se distingue par la combinaison de l'art, de la science et de la justice, tout en répondant à des enjeux sociaux. Dès cette rentrée, 60 étudiants bénéficieront d'une formation intégrant le dessin, la sculpture, la modélisation, l'anatomie, la psychologie, l'intelligence artificielle, la criminalistique et la police scientifique.

Le Général Kouamé Kouassi Bouatini, directeur général adjoint de la police scientifique, a souligné que cette filière « ouvre non seulement des opportunités dans la police technique et scientifique, mais représente aussi une avancée majeure pour la criminalistique dans la sous-région ».

Le séminaire, structuré autour d'une conférence inaugurale, de panels d'experts, d'exercices pratiques et d'une visite guidée, a permis de mettre en lumière la richesse des débouchés. Les diplômés pourront exercer comme experts en art médico-légal auprès des tribunaux, techniciens en prothèses maxillo-faciales, concepteurs d'effets spéciaux pour le cinéma, consultants en identification faciale et portraits-robots, ou encore enseignants-chercheurs.

L'Université de Bondoukou confirme, avec ce nouveau parcours, son rôle de pionnière dans la transformation du paysage académique ivoirien et ouest-africain, en rapprochant le monde universitaire des besoins concrets de la justice, de la sécurité et des industries créatives.