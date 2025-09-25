Cote d'Ivoire: Abus de confiance - Un chauffeur de taxi détourne les recettes pour un porte-monnaie magique

K.D., chauffeur de son état, travaille pour un "Dioula tchê" (propriétaire du véhicule). Sa mission consiste à assurer le transport avec le véhicule de son patron et à lui reverser la recette chaque soir à sa descente. Considéré comme l'un des meilleurs employés, K.D. a toujours respecté les règles prescrites par le propriétaire du véhicule.

Mais au début du mois de juillet, K.D. prend la décision de ne plus reverser les recettes. Pis, il confisque le véhicule de transport et reste injoignable. Après plusieurs jours de silence, il revient voir le propriétaire du véhicule et lui annonce qu'il a été victime d'une arnaque. Un homme l'aurait accosté et aurait fait des révélations sur sa vie. Ce dernier l'aurait rassuré qu'il pouvait changer le cours de son existence, c'est-à-dire l'aider à vivre mieux.

L'homme lui aurait alors demandé de lui remettre les recettes du véhicule en échange d'un porte-monnaie magique, censé se remplir d'argent à la fin de chaque mois. Malheureusement, le porte-monnaie est resté désespérément vide et l'homme s'est évaporé dans la nature.

Devant les juridictions du Plateau le lundi 22 septembre 2025, K.D. a reconnu son erreur et a indiqué qu'il ne devait que six jours de recettes, soit la somme de 130 000 Fcfa. Il a également fait savoir que la voiture avait été remorquée parce qu'elle était en panne et qu'il n'avait plus travaillé.

Le propriétaire du véhicule, quant à lui, a soutenu devant la cour que K.D. n'avait pas reversé 28 jours de recettes. Comme dommages et intérêts, il a réclamé la somme de 647 000 Fcfa.

La justice ivoirienne a condamné K.D. à 15 jours de prison et 300 000 Fcfa d'amende. Elle lui a également ordonné de verser à son employeur la somme de 647 000 Fcfa, faute de preuves permettant d'établir qu'il n'avait effectivement pas travaillé pendant les 28 jours.