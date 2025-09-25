Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le PPA-CI échange avec le ministre Vagondo Diomandé

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, a accordé une audience ce jeudi 25 septembre 2025, à une délégation du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI), conduite par le président exécutif du parti, le professeur Sébastien Dano Djédjé.

À l'issue de la rencontre, le chef de la délégation du Ppa-CI s'est confié à la presse. « Nous avons été reçus par le ministre à notre demande et nous le remercions de nous avoir accordé ce temps d'échange », a-t-il indiqué.

Revenant sur les motivations de cette rencontre, Dano Djédjé a souligné : « Au cours de ces dernières semaines, nous avons constaté un certain nombre d'arrestations dans nos rangs. Cela nous a préoccupés. Nous avons donc sollicité le ministre afin qu'il nous fournisse davantage d'explications et que nous puissions échanger sur la situation. »

Selon lui, les discussions se sont déroulées dans un esprit d'ouverture et de franchise. « Nous lui avons fait part de nos préoccupations sur ce dossier. Nous avons discuté de façon amicale et républicaine. Le ministre et nous avons parlé franchement. Nous nous sommes compris », a déclaré Dano Djédjé.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue entre les autorités et les formations politiques, en vue de favoriser un climat politique apaisé.