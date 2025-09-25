Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Premier ministre rassure l'émissaire de l'Onu

24 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marcel Appena

Leonardo Santos Simão, représentant spécial du secrétaire général de l'Onu pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, s'est entretenu, le 24 septembre, avec le Premier ministre, Robert Beugré Mambé. L'entretien, qui a eu lieu à son cabinet, a tourné autour de la situation politique qui prévaut en Côte d'Ivoire et l'organisation du scrutin présidentiel du 25 octobre.

« Le Premier ministre m'a fait part des efforts entrepris par le gouvernement pour permettre d'organiser l'élection dans de bonnes conditions », a-t-il déclaré. Il a précisé qu'il s'agit d'une « visite de courtoisie ». Et d'jouter : « Au cours de cette rencontre, nous avons abordé la situation actuelle et l'organisation de l'élection présidentielle qui doit se tenir le mois prochain ».

Cela fait une semaine que Leonardo Santos Simão est présent sur les bords de la lagune Ébrié. Le 18 septembre, au Palais présidentiel, au Plateau, il a eu un entretien avec le Président de la République, Alassane Ouattara. Il a échangé avec plusieurs présidents d'institutions, notamment le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo; la présidente du Conseil constitutionnel, Camara Chantal Nanaba et le président de la Commission électorale indépendante, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert.

L'émissaire onusien a également rencontré des leaders politiques. Ce sont, entre autres, Laurent Gbagbo (Ppa-CI), Pascal Affi N'Guessan (Fpi), Simone Gbagbo (Mgc), Charles Blé Goudé (Cojep), Henriette Adjoua Lagou (GP-Paix).

