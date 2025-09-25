Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Kobenan Kouassi Adjoumani à propos de la mission de l'Onu - 'Il n'a jamais été question de négocier ou d'imposer une quelconque candidature'

24 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Les Houphouétistes ont salué le 24 septembre 2025, la récente mission onusienne en Côte d'Ivoire, à un mois de l'élection présidentielle. Le porte-parole principal du Rhdp, Kobenan Kouassi Adjoumani, lors de la tribune hebdomadaire "Les rendez-vous du Rhdp", à la rue Lepic, à Cocody, a précisé que Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour Afrique de l'Ouest et le Sahel, est venu à Abidjan pour prendre le pouls de la situation. Cela, afin que le scrutin se déroule dans la paix.

À l'en croire, la Côte d'Ivoire incarne la stabilité de la sous-région. « C'est pour cette raison que la mission a rencontré tous les acteurs politiques pour leur faire comprendre la nécessité de faire en sorte que le scrutin soit apaisé. Il n'a jamais été question de négocier ou d'imposer la candidature d'Alpha, d'Omega ou de Beta. D'ailleurs, la mission onusienne s'est achevée et tout le monde a pu prendre connaissance de la déclaration du chef de mission. Aucune trace d'une quelconque injonction », a-t-il déclaré.

Fort de ce constat, Kobenan Kouassi Adjoumani a soutenu que « rien de ce que l'opposition a annoncé ne s'est produit. Mieux, le processus électoral suit normalement son cours. Les candidats déclarés éligibles se préparent à aller en campagne ».

Il a appelé les opposants à surseoir à tout acte de nature à perturber l'ordre public. « C'est le lieu, une fois de plus, d'inviter tous ceux qui ont des agendas cachés à s'en défaire. Oui, nous l'avons dit et le répétons aujourd'hui, le désordre ne sera pas toléré », a-t-il prévenu. Il a exhorté les jeunes à refuser la manipulation : « votre avenir n'est pas dans la bagarre, ni dans la confrontation. Brûler, détruire et tuer n'est pas un programme de société. Votre avenir se trouve dans les emplois et les opportunités multiples que le Président Ouattara vous offre ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, toutes les dispositions ont été prises pour une élection apaisée et sécurisée. Il a indiqué que le Rhdp, avec son candidat, Alassane Ouattara, est sûr de vaincre ses adversaires que sont Simone Gbagbo, Henriette Lagou, Jean-Louis Billon et Ahoua Don Mello, même s'ils font une coalition. Car à travers les différentes réalisations du Président Ouattara, le Rhdp à de solides arguments. « Notre bilan parle pour nous. Nous sommes sûrs de remporter ces élections au premier tour. Nous avons les hommes qu'il faut pour relever ce défi », a-t-il conclu.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.