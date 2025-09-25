Les Houphouétistes ont salué le 24 septembre 2025, la récente mission onusienne en Côte d'Ivoire, à un mois de l'élection présidentielle. Le porte-parole principal du Rhdp, Kobenan Kouassi Adjoumani, lors de la tribune hebdomadaire "Les rendez-vous du Rhdp", à la rue Lepic, à Cocody, a précisé que Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour Afrique de l'Ouest et le Sahel, est venu à Abidjan pour prendre le pouls de la situation. Cela, afin que le scrutin se déroule dans la paix.

À l'en croire, la Côte d'Ivoire incarne la stabilité de la sous-région. « C'est pour cette raison que la mission a rencontré tous les acteurs politiques pour leur faire comprendre la nécessité de faire en sorte que le scrutin soit apaisé. Il n'a jamais été question de négocier ou d'imposer la candidature d'Alpha, d'Omega ou de Beta. D'ailleurs, la mission onusienne s'est achevée et tout le monde a pu prendre connaissance de la déclaration du chef de mission. Aucune trace d'une quelconque injonction », a-t-il déclaré.

Fort de ce constat, Kobenan Kouassi Adjoumani a soutenu que « rien de ce que l'opposition a annoncé ne s'est produit. Mieux, le processus électoral suit normalement son cours. Les candidats déclarés éligibles se préparent à aller en campagne ».

Il a appelé les opposants à surseoir à tout acte de nature à perturber l'ordre public. « C'est le lieu, une fois de plus, d'inviter tous ceux qui ont des agendas cachés à s'en défaire. Oui, nous l'avons dit et le répétons aujourd'hui, le désordre ne sera pas toléré », a-t-il prévenu. Il a exhorté les jeunes à refuser la manipulation : « votre avenir n'est pas dans la bagarre, ni dans la confrontation. Brûler, détruire et tuer n'est pas un programme de société. Votre avenir se trouve dans les emplois et les opportunités multiples que le Président Ouattara vous offre ».

Selon lui, toutes les dispositions ont été prises pour une élection apaisée et sécurisée. Il a indiqué que le Rhdp, avec son candidat, Alassane Ouattara, est sûr de vaincre ses adversaires que sont Simone Gbagbo, Henriette Lagou, Jean-Louis Billon et Ahoua Don Mello, même s'ils font une coalition. Car à travers les différentes réalisations du Président Ouattara, le Rhdp à de solides arguments. « Notre bilan parle pour nous. Nous sommes sûrs de remporter ces élections au premier tour. Nous avons les hommes qu'il faut pour relever ce défi », a-t-il conclu.