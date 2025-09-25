Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ahoua Don Mello échange avec l'Onu sur la paix et la transparence du scrutin

24 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Dans le cadre de l'accompagnement du processus électoral en Côte d'Ivoire, le candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, Ahoua Don Mello, a reçu le mercredi 24 septembre 2025, à Cocody, une délégation des Nations unies conduite par Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, et chef du Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (Unowas).

La rencontre, tenue dans la matinée, avait pour objectif de réaffirmer l'appui de l'Onu à la tenue d'un scrutin pacifique, inclusif et crédible. « Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des Nations unies pour une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire », a déclaré Leonardo Santos Simão, entouré de ses collaborateurs.

De son côté, Ahoua Don Mello a salué cette démarche et souligné la responsabilité qui incombe à la classe politique dans la préservation de la paix et de l'unité nationale. « La responsabilité première de la survie de notre nation repose sur la classe politique. À l'issue de cette élection, il nous appartiendra, à nous candidats et dirigeants, de nous assurer que la paix règne en Côte d'Ivoire », a affirmé le candidat.

Cet échange s'inscrit dans une série de consultations menées par l'Onu auprès des acteurs politiques ivoiriens, en amont du scrutin. L'organisation internationale entend ainsi contribuer à instaurer un climat de confiance entre les parties prenantes et à prévenir toute crise post-électorale.

L'élection présidentielle d'octobre 2025, considérée comme un rendez-vous crucial pour la démocratie ivoirienne, mobilise aussi bien la société civile que les partenaires internationaux. Les appels se multiplient pour que ce scrutin soit placé sous le sceau de la transparence, de la sérénité et du respect du choix des électeurs.

