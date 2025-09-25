Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le secrétaire exécutif du Rhdp met le mouvement 2025 EWAN-ADO en mission dans le V Baoulé

24 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le secrétaire exécutif du Rhdp, le ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Bacongo, a accordé une audience à une forte délégation de l'encadrement politique du mouvement 2025 Ewan-Ado conduite par son président Louis Kouakou-Habonouan le mercredi 24 septembre 2025, au siège du Rhdp, sis à la rue Lepic.

Louis Kouakou-Habonouan a saisi l'occasion pour présenter le mouvement 2025 Ewan-Ado en trois axes, à savoir l'opportunité et le timing de la création dudit mouvement, l'orientation stratégique et les objectifs poursuivis.

Le secrétaire exécutif du Rhdp a traduit sa satisfaction au regard des activités développées par le mouvement dans le V Baoulé et sa diaspora.

Il a par ailleurs mis en mission le président Louis Kouakou-Habonouan et son mouvement pour une victoire éclatante du candidat Alassane Ouattara dans la paix sociale dans le V Baoulé et sa diaspora.

