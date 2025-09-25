Sénégal: Lancement de Impact Business à Dakar - Un bimestriel pour décrypter l'économie africaine

Après le succès d'Aéroports Magazine d'Afrique, le groupe béninois Mindo consultants élargit son empreinte médiatique avec le lancement ce mercredi 24 septembre 2025 à Dakar, d'Impact business, un bimestriel multimédia (print et digital) entièrement consacré aux économies africaines.

Disponible à la fois en version papier, tirée à 10 000 exemplaires, et en version numérique, déjà téléchargée 30 000 fois, le magazine se veut une référence continentale sur les questions économiques, financières, agricoles et sociétales. Il s'appuie sur un réseau de correspondants couvrant déjà 15 pays d'Afrique, selon l'éditeur Anjorin Koboude.

« Nous faisons le pari de traiter l'information économique et financière africaine sans complaisance ni complexe, mais avec un professionnalisme respectueux de l'image des pays du continent. Nous voulons être le miroir du développement de l'Afrique », a affirmé Léon Anjorin Koboude, Pdg de Mindo consultants, lors de la présentation du magazine à la presse sénégalaise.

Le choix de Dakar pour cette présentation illustre la volonté de l'éditeur d'asseoir la notoriété du titre au Sénégal et de donner une visibilité accrue à l'économie nationale. Un numéro spécial Sénégal est d'ailleurs annoncé pour la fin de l'année.

Impact business s'appuie sur des signatures reconnues de la presse et de la communication stratégique, telles que Josué Blaise Mbanga Kack, Noël Yao, Eric Chinje, Jean Victor Nkolo et Mamadou Lamine Diatta.

Avec ce lancement, Mindo consultants ambitionne de faire d'Impact business une plateforme panafricaine incontournable pour décrypter les dynamiques économiques du continent et promouvoir ses réussites.