Afrique: Le Maroc accueille la première gigafactory de batteries pour véhicules électriques sur le continent

Le Maroc franchit une étape majeure dans sa stratégie énergétique avec la construction de la première « gigafactory » de batteries pour véhicules électriques sur le continent africain. Porté par le groupe Gotion High-Tech, combinant savoir-faire chinois et européen, ce projet ambitieux se distingue par son expertise dans la fabrication de batteries lithium-ion destinées à l’industrie automobile, indiquent nos confrères d’Industricom.ma.

D’après ces derniers, l’usine sera implantée à Kénitra, au sein de la zone franche Atlantic Free Zone. Elle représente un investissement de 12,8 milliards de dirhams, soit environ 1,3 milliard de dollars.

La première phase du projet, d’une capacité de production de 20 GWh, devrait entrer en service au troisième trimestre 2026. Une seconde phase est prévue pour doubler cette capacité à 40 GWh, avec une ambition à long terme d’atteindre 100 GWh. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante en batteries électriques, tant sur le marché local qu’à l’export, principalement vers l’Europe.

Au-delà de son impact sur la mobilité durable, le projet devrait générer environ 17 000 emplois, directs, indirects ou induits, dont 2 300 postes hautement qualifiés. Il s’inscrit pleinement dans la dynamique de transition énergétique et de diversification industrielle engagée par le Royaume.