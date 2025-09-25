Ile Maurice: Bras de fer entre Navin Ramgoolam et Kishore Beegoo sur l'avenir de la compagnie

Les tensions sont palpables au sommet de l'État et d'Air Mauritius. Un désaccord ouvert oppose désormais le Premier ministre, Navin Ramgoolam, au chairman de la compagnie aérienne nationale, Kishore Beegoo, quant à la stratégie future de l'entreprise.

La scène s'est jouée en marge du lancement du livre commémoratif de La Sentinelle sur les 125 ans de sir Seewoosagur Ramgoolam, SSR, Le médecin qui rêva Maurice, le jeudi 18 septembre. Après la cérémonie, les deux hommes ont eu un aparté d'une quinzaine de minutes. Selon plusieurs témoins, la discussion a rapidement pris un ton vif.

Au coeur de ce désaccord : la question d'un partenaire stratégique étranger pour renforcer la compagnie aérienne nationale. D'après nos informations, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de s'ouvrir à une alliance internationale, évoquant notamment Qatar Airways comme partenaire potentiel. Kishore Beegoo a, lui, défendu le bilan actuel de la compagnie. Depuis son arrivée à la présidence, a-t-il fait valoir, Air Mauritius a renoué avec les bénéfices et n'a donc pas besoin d'un appui extérieur.

Mais ces arguments n'ont pas suffi à convaincre Navin Ramgoolam. Le Premier ministre a souligné sa propre frustration récente : il a dû voyager à destination de l'Inde à bord d'Emirates et non d'Air Mauritius, en raison de la non-disponibilité d'un appareil de la flotte nationale. Une expérience qu'il a qualifiée d'insatisfaisante, renforçant sa conviction que la compagnie doit évoluer avec un partenaire solide pour répondre aux attentes du marché.

Le sujet a refait surface lors de la conférence de presse du Premier ministre, tenue le samedi 27 septembre. Interrogé sur Air Mauritius, Navin Ramgoolam n'a pas caché son mécontentement. «Définitivement, j'aurais souhaité voyager à bord d'Air Mauritius. J'ai fait cette complainte. Malheureusement, l'appareil d'Air Mauritius avait eu un problème», a-t-il déclaré, laissant transparaître sa désapprobation quant à l'état actuel de la compagnie nationale.

Airport Holdings Ltd La nomination de Megh Pillay toujours en suspens

Parallèlement, le dossier de la gouvernance d'Airport Holdings Limited (AHL) reste en suspens. Lors du Conseil des ministres du vendredi 5 septembre, Megh Pillay avait été proposé pour occuper le poste d'Executive Chairperson.

Plus de deux semaines après cette annonce, la nomination n'a toujours pas été officiellement confirmée, alimentant les interrogations. Interrogé sur cette question, le Premier ministre a indiqué qu'un «petit détail» reste encore à régler avant la confirmation. Concernant la possibilité de voir Megh Pillay prendre la tête d'AHL en tant que Chief Executive Officer, Navin Ramgoolam a assuré que le gouvernement travaille activement à finaliser le dossier.