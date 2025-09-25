Ile Maurice: Pas de caution pour Ashik Jagai

Le surintendant de police Ashik Jagai a comparu devant le tribunal de Port-Louis ce jeudi 25 septembre. La Financial Crimes Commission (FCC) a demandé un délai supplémentaire afin de recueillir des preuves pour confronter Ashik Jagai sur l'interférence présumée auprès d'un comptable dans l'affaire de blanchiment impliquant son fils, Allysaheb Jagai.

Son avocat, Me Raouf Gulbul, n'a pas insisté sur sa motion demande de remise en liberté conditionnelle. De ce fait, le haut gradé n'a pas obtenu de caution.

Ashik Jagai est accusé d'avoir enfreint ses conditions de remise en liberté dans l'affaire Reward Money, relative à des paiements jugés indus de plus de Rs 86 millions à des informateurs. Il est également soupçonné d'avoir tenté d'influencer un comptable appelé à témoigner sur plusieurs sociétés.

L'affaire sera de nouveau appelée le 30 septembre.