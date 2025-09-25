Ile Maurice: Le témoignage d'une femme face à son époux influent

Mariée à 17 ans, une mère de quatre enfants a décidé de rompre le silence sur des années de violences domestiques qu'elle dit avoir subies aux mains de son mari, un businessman influent, représentant à Maurice et dans l'océan Indien d'une grande marque d'accessoires automobiles. Son bureau se situe à la route Jardin, à Curepipe.

Selon son récit, les violences auraient commencé dès les premiers jours de son mariage en 2002, au sein de sa belle-famille. Elle raconte avoir été humiliée et maltraitée par sa belle-mère et sa belle-soeur, une soeur de son mari vivant sous le même toit. Une première agression physique, dont son mari n'aurait pas pris la défense, aurait marqué le début d'un calvaire long de plus de vingt ans.

La femme explique que, tout au long de ces années, son mari, réputé pour son goût du luxe et, son train de vie, ainsi que pour ses relations extraconjugales, aurait tenté de la faire passer pour folle. «J'ai dû consulter plusieurs médecins pour comprendre que je n'étais pas folle, mais une victime», confie-t-elle. Ses enfants auraient également été victimes de maltraitances, principalement de la part de sa belle-soeur.

Depuis 2024, la femme affirme avoir décidé de dénoncer les violences subies et de solliciter l'intervention des autorités. Malgré des plaintes répétées et des preuves médicales attestant des coups et blessures, elle dénonce une absence d'action de la police, qu'elle attribue aux liens influents de son mari.

La situation aurait basculé mardi dernier, après une énième dispute. Informé que la police avait été alertée, l'homme aurait quitté précipitamment le domicile. «C'est à partir de là que j'ai pu partir avec mes enfants, soutenue par mes parents et la police», explique-t-elle.

À l'hôpital où nous l'avons rencontrée en présence de son avocat et de ses proches, cette mère de famille appelle aujourd'hui au soutien des autorités pour garantir sa sécurité, celle de ses enfants, ainsi que celle de toutes les victimes. Elle espère également que la lumière sera faite sur les décennies de maltraitances systématiques qu'elle allègue avoir subies.