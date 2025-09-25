Ile Maurice: Ramsamy Chinniah propulsé Second Deputy Governor de la Banque de Maurice

Le choix a finalement surpris plus d'un à la Banque de Maurice. Alors que Marjorie Heerah-Pampusa, directrice du pôle Économie, Analyses, Recherches et Statistiques, faisait figure de favorite pour succéder à Gérard Sanspeur - poussé à la démission le 29 août à la suite d'un dossier à charge préparé par l'institution elle-même - c'est un autre cadre maison qui a été propulsé : Ramsamy Chinniah. Il a eu sa lettre de nomination aujourd'hui.

Avec plus de 40 ans de carrière au sein de l'institution, Chinniah dirigeait jusqu'ici le pôle Supervision. Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants et titulaire d'une maîtrise en Financial Economics, il incarne le profil du technocrate de longue date, ayant gravi un à un les échelons de la Banque centrale.

Sa nomination au poste de Second Deputy Governor vient récompenser un parcours marqué par la loyauté et l'expertise interne. Ce choix met également en lumière les équilibres subtils qui se jouent au sommet de la Banque de Maurice, entre expertise technique et rapports de force institutionnels.