Ile Maurice: Des restes humains retrouvés près du cimetière

25 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau

Une macabre découverte a été faite à Riche-Terre, non loin du cimetière musulman aux alentours de 10 h 55, le mercredi 24 septembre. Des restes humains comprenant un crâne, une partie de la colonne vertébrale, le pelvis et plusieurs côtes ont été retrouvés sur un terrain isolé.

Alertée, la police a immédiatement sécurisé les lieux et plusieurs unités spécialisées, dont le Scene of Crime Office et les experts du Forensic Science Laboratory, entre autres, ont été dépêchés pour effectuer des relevés et collecter les indices disponibles sur place. Selon nos informations, une corde a également été découverte, accrochée à un arbre à proximité. Cet élément laisse envisager la possibilité d'un suicide, même si aucune piste n'est pour l'instant écartée.

Un examen post-mortem a également été pratiqué le même jour par le médecin légiste de la police, mais il n'a cependant pas permis de déterminer avec précision la cause du décès. De plus, il nous revient que l'état avancé des restes ne permet pas encore de confirmer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Toutefois, des analyses approfondies devraient être engagées pour tenter d'identifier le défunt.

À ce stade, les enquêteurs poursuivent leur travail afin d'établir les circonstances exactes de ce drame dans le but de lever le voile sur l'identité de la personne retrouvée et les circonstances dans lesquelles elle a trouvé la mort.

