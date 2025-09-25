Ile Maurice: Un octogénaire agressé dans son sommeil

La localité de Beau Manguier, à Pereybère, a été le théâtre d'une violente attaque à l'aube de ce jeudi 25 septembre. Vers 4 heures du matin, un homme de 81 ans, vivant seul dans sa maison du morcellement Les Flammants, a été surpris dans son sommeil par trois individus encagoulés et armés. Les malfaiteurs se sont introduits chez lui après avoir forcé la porte en aluminium de la demeure.

Réveillé par des bruits inhabituels, le retraité s'est retrouvé face aux intrus qui, armés de couteaux, l'ont aussitôt agressé. Selon les informations recueillies, les malfaiteurs l'ont ligoté avec une corde bleue et contraint à s'asseoir sur son canapé, tout en le frappant. La victime, blessée au pied droit, au bras gauche et aux doigts, présentait également des saignements au niveau du nez.

Les assaillants ont emporté un portefeuille contenant des cartes bancaires, une carte d'identité, une somme de 8 000 roupies, ainsi que le véhicule de la victime, une Mercedes de couleur bleue. La valeur totale du butin est estimée à environ deux millions de roupies. La maison ne dispose ni de caméra de surveillance, ni de système d'alarme ou de dispositif de sécurité.

Alertée, la police de Grand-Baie a immédiatement déclenché l'opération Iron Road sous la supervision des enquêteurs de la DCIU du Nord. La voiture a été retrouvée à St Julien. Quant à la victime, qui suit actuellement un traitement médical, elle a été prise en charge par les services d'urgence. Les recherches se poursuivent afin d'interpeller les auteurs de ce cambriolage d'une extrême violence, qui restent armés et dangereux.