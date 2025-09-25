Soudan: Le Ministre des AE rencontre son homologue vénézuélien en marges de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York

25 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, S.E. Mohieddin Salem, a rencontré M. Ivan Gil, Ministre des Affaires Étrangères du Venezuela, pour discuter du renforcement des relations bilatérales.

Les deux parties ont réaffirmé leur solidarité face aux pressions extérieures, soulignant l'importance de la coordination dans les forums internationaux.

Le Ministre a exprimé son souhait d'ouvrir prochainement une ambassade vénézuélienne à Port-Soudan, avant son transfert à Khartoum.

Les deux ministres ont convenu de programmer une visite du Ministre soudanais au Venezuela, incluant d'autres pays d'Amérique latine, pour élargir la coopération bilatérale.

