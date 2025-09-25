Soudan: Le Ministre des AE et de Coopération Internationale rencontre son homologue Autrichien

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Mohieddin Salem, s'est réuni hier soir son homologue Autrichienne, en marge de la 80e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

La Ministre Autrichienne a affirmé l'intérêt de son pays pour le Soudan, la guerre actuelle et ses répercussions, notamment dans le côté humanitaire, soulignant que le gouvernement de son pays estime que le Soudan ne prête pas une attention suffisante de la part de la communauté internationale.

Pour sa part, le Ministre des Affaires Etrangères a évoqué les relations diplomatiques solides et historiques liant les deux pays, soulignant l'ouverture du gouvernement du Soudan à la coopération dans les divers domaines d'intérêt commun.

Son Excellence a également a donné un briefing sur les développements de la situation dans le pays et la formation du gouvernement civil, réitérant la ferme intention du Soudan à l'ouverture et à la coopération avec l'Autriche et ses homologues européens.