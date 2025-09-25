Tunisie: Cette ville tunisienne attire massivement les touristes algériens en 2025

Sousse s'impose comme un moteur du tourisme tunisien en 2025, grâce à une fréquentation record portée en grande partie par les touristes algériens. Loin des frontières, mais proche du coeur des voyageurs, la ville enregistre des indicateurs en nette progression, confirmant son rôle stratégique dans la reprise touristique post-pandémie.

Les chiffres enregistrés au cours de l'année 2025 confirment cette tendance, avec une affluence record de visiteurs algériens, désormais en tête du classement des touristes étrangers dans la ville.

Selon Mohamed Boujdariya, commissaire régional au tourisme, Sousse a accueilli 895.154 touristes entre le 1er janvier et le 10 septembre 2025, soit une hausse de 9,9 % par rapport à la même période en 2024. Rien qu'au cours des dix premiers jours de septembre, la ville a enregistré près de 60.000 arrivées, confirmant un net regain d'attractivité.

Les Algériens en tête des arrivées

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les visiteurs étrangers, les Algériens arrivent en tête, avec 155.693 touristes sur cette période, représentant une hausse de 10,8 %. Ils surpassent ainsi les Britanniques, qui enregistrent néanmoins une progression spectaculaire avec 97.903 arrivées (+46,8 %), suivis des Polonais (52.473, +7 %).

En termes de nuitées, les Britanniques gardent toutefois l'avantage, avec 728.907 nuitées vendues, en hausse de 47,2 %. Les Algériens se placent en deuxième position avec 654.527 nuitées, enregistrant une progression de 14,4 %.

Ces performances confirment le retour massif des touristes dans la station balnéaire, après des années d'instabilité liées à la pandémie. La montée en puissance des marchés voisins, en particulier algérien, souligne la complémentarité régionale du secteur touristique tunisien.

Avec une progression à deux chiffres sur plusieurs indicateurs, Sousse renforce sa position de pôle touristique majeur en Méditerranée, porté par la fidélité des Algériens et le retour des marchés européens.