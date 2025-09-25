Tunisie Telecom et Ahmed Jaouadi - Un duo pour porter haut les couleurs du pays

25 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Un partenariat qui illustre la volonté de Tunisie Telecom d'accompagner les talents et la jeunesse tunisienne

Après avoir rendu hommage, en août dernier, au nageur tunisien Ahmed Jaouadi pour son double sacre historique aux Championnats du Monde de Natation à Singapour (800 m et 1500 m nage libre), Tunisie Telecom a franchi récemment une nouvelle étape en signant un partenariat avec le champion tunisien.

Cet accord illustre la volonté de Tunisie Telecom de s'associer durablement aux figures emblématiques du sport tunisien et de promouvoir la performance et l'excellence.

Tunisie Telecom renforce ses liens avec Ahmed Jaouadi à travers ce partenariat. L'engagement, la discipline et la persévérance de Ahmed Jaouadi incarnent parfaitement les valeurs que Tunisie Telecom défend des décennies durant.

À travers cette collaboration, Tunisie Telecom confirme son rôle d'opérateur citoyen et partenaire des talents tunisiens, réaffirmant sa détermination à accompagner la jeunesse dans ses ambitions et à contribuer au rayonnement de la Tunisie sur la scène internationale.

 

