Tunisie: Expo universelle Osaka 2025 - Le pavillon tunisien a attiré plus de 550 mille visiteurs

Plus de 550 mille visiteurs japonais et internationaux ont visité le pavillon national à l'Exposition Universelle 2025 qui se tient du 13 avril au 13 octobre 2025, à Osaka dans la région du Kansai au Japon, a fait savoir, le Commissaire Général de la Tunisie à cette exposition et PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine.

Dans une déclaration accordée, jeudi, à l'agence TAP, Ben Hassine a rappelé que « le pavillon tunisien, d'une superficie de 300 m², met en évidence la richesse du patrimoine culturel, civilisationnel et traditionnel national et reflète la richesse culturelle du pays. Le concept du pavillon national est axé sur trois composantes à savoir la gestion et utilisation optimale des ressources en eau, le patrimoine alimentaire et produits locaux et les progrès en science et en médecine ».

« Ce pavillon a accueilli entre 3000 et 4000 visiteurs quotidiennement depuis le début de l'exposition le 13 avril dernier, et a servi d'un véritable pont entre les cultures tunisienne et japonaise » a-t-il déclaré.

Le Commissaire Général de la Tunisie à cette exposition a également souligné qu'outre l'espace d'exposition, la participation tunisienne a été animée par des rendez-vous phares, notamment la Journée nationale Tunisie tenue le 13 août 2025, qui a été présidée par le ministre de l'Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh et permis de mettre en avant le patrimoine national culturel, historique et gastronomique et la journée économique de la Tunisie organisée le 18 août dernier, juste avant la tenue de la Conférence TICAD 9 au Japon.

Placée sur le thème « Japon-Tunisie : Transfert de technologies vertes pour le bien-être, la sécurité humaine et le développement durable partagé », la journée économique de la Tunisie a réuni des opérateurs économiques, des représentants d'organismes professionnels et des experts japonais ainsi qu'une délégation tunisienne composée de représentants des structures chargées de l'investissement (FIPA, TIA, Pôle de compétitivité de Sousse...).

Cette journée a été l'occasion pour renforcer les perspectives de coopération entre la Tunisie et le Japon, en particulier dans le domaine des énergies propres et de la transition verte, et de promouvoir une vision commune pour un développement durable, équitable et mutuellement bénéfique dans le cadre d'un partenariat triangulaire avec les pays africains.

La Tunisie a également, pris part, à partir du 25 juin 2025, à une semaine thématique sur le tourisme thermal, ce qui a permis d'engager les réflexions sur les meilleurs moyens d'élargir les horizons de la coopération bilatérale dans ce domaine. Et elle prendra part à partir de demain 25 septembre 2025, à une deuxième semaine thématique sur le concept « OVOP : One Village, One Product « , concept de développement local initié au Japon en 1979 et valorisant les produits du terroir et les compétences locales.