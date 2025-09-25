Tunisie: Kasserine - Après les dernières pluies, la saison agricole s'annonce prometteuse

Les quantités de pluie enregistrées au gouvernorat de Kasserine, durant les mois d'août et septembre, sont très bénéfiques pour la nouvelle saison agricole notamment pour les cultures céréalières, a indiqué à l'Agence TAP le chef de service des grandes cultures au commissariat régional au développement agricole, Abbès Hajji.

Les superficies céréalières programmées dans la région s'élèvent cette année à 85 mille ha dont 80 mille ha en pluvial et 5 mille ha en irriguée. Elles se répartissent entre 27,5 mille ha pour le blé dur et 52,5 mille ha pour l'orge (en pluvial) et 1500 ha pour le blé dur et 3500 ha pour l'orge (en irriguée) .

Les besoins de la région en semences sélectionnées sont estimés à 6300 quintaux ainsi que 30 mille quintaux d'engrais, 4 mille tonnes d'ammonitrate et 2 mille tonnes de DAP, d'après la même source.