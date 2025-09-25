M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a eu une rencontre, le 24 septembre 2025 à New York, avec Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, Ministre d'État au Ministère des Affaires Etrangères des Émirats Arabes Unis frère, en marge de sa présidence de la Délégation Tunisienne qui participe aux travaux de la 80e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Lors de cette rencontre, il a été souligné la profondeur des relations de fraternité et de coopération unissant les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que la volonté des deux parties de les renforcer et de les développer davantage dans tous les domaines.

Les deux parties ont également insisté sur l'importance du suivi de la réalisation des projets bilatéraux commerciaux, d'investissement, financiers et touristiques, ainsi que sur l'accélération du rythme de coopération dans les domaines universitaire, médical et paramédical.