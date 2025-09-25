Tunisie: Le MAE rencontre son homologue estonien - Une volonté partagée de renforcer la coopération bilatérale

25 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a rencontré, le 24 septembre 2025 à New York, son homologue Estonien, M. Margus Tsahkna, en marge de sa participation à la 80e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Cette rencontre a été l'occasion de saluer la solidité des relations d'amitié qui unissent la Tunisie et l'Estonie depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1992, ainsi que de mettre en avant les résultats positifs enregistrés dans le cadre des consultations politiques entre les deux pays, dont la première session qui s'est tenue à Tunis le 11 décembre 2023. Les deux parties ont également confirmé leur volonté commune de tenir la deuxième session dans les plus brefs délais.

Les deux Ministres ont souligné leur volonté partagée de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la transformation numérique, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des échanges académiques, ainsi que de développer les relations économiques et commerciales, de promouvoir les investissements et le tourisme. Ils ont affirmé que ces secteurs constituent un levier de partenariat entre les deux pays et une opportunité d'échange d'expertise et de valorisation des expériences pionnières de chaque partie.

La rencontre a également permis un échange de points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, et a mis en évidence l'importance de poursuivre la coordination et de renforcer la coopération multilatérale en faveur de la paix et de la sécurité internationales.

