Tunisie: Tourisme - L'arrivée de 4 500 croisiéristes redonne vie à la médina de Tunis

Le délégué régional au tourisme de Tunis, Anas Boukhris, a confirmé l'arrivée d'une croisière régulière au port de La Goulette, avec 4 500 touristes à son bord, en majorité de nationalité italienne et espagnole.

Dans une déclaration à la radio locale Jawhara FM, il a précisé qu'environ 2 000 touristes visiteront Sidi Bou Saïd et Carthage, tandis que 300 autres (soit six bus) se rendront dans la médina de Tunis.

Selon Boukhris, ces croisières jouent un rôle crucial en stimulant l'activité économique, notamment dans la médina, et en redynamisant le secteur de l'artisanat, qui a connu une forte croissance ces dernières années.

La Tunisie a pour objectif d'attirer 400 000 croisiéristes cette année, avec l'ambition d'atteindre le million dans les années à venir.