Tunisie: Le Palais des expositions du Kram accueille le Festival des sports 2025

25 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le Palais des Expositions du Kram accueillera, pour la première fois en Tunisie et en Afrique du Nord, le Tunisian Sports Festival 2025, qui se tiendra du 6 au 9 novembre prochain.

Cet événement sportif rassemblera des entraîneurs, des joueurs, des investisseurs, des amateurs, des professionnels, des startups et des entreprises. Il servira de plateforme pour positionner la Tunisie comme un acteur majeur dans l'organisation d'événements sportifs et numériques.

Le festival, qui vise à promouvoir le sport et l'e-sport, devrait attirer plus de 100 000 visiteurs désireux de découvrir les dernières innovations et tendances dans le domaine.

Les participants pourront explorer de nombreux espaces dédiés à diverses disciplines, notamment le fitness, les arts martiaux, la boxe, le culturisme, l'e-sport, la danse, mais aussi le golf et le tennis de table.

En parallèle du festival, des ateliers et des conférences seront animés par des experts internationaux. Les discussions porteront sur l'impact du sport sur la santé et le bien-être, les nouvelles techniques d'entraînement, ainsi que la nutrition sportive.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.