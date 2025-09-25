Tunisie: Le Palais des expositions du Kram accueille le Festival des sports 2025

Le Palais des Expositions du Kram accueillera, pour la première fois en Tunisie et en Afrique du Nord, le Tunisian Sports Festival 2025, qui se tiendra du 6 au 9 novembre prochain.

Cet événement sportif rassemblera des entraîneurs, des joueurs, des investisseurs, des amateurs, des professionnels, des startups et des entreprises. Il servira de plateforme pour positionner la Tunisie comme un acteur majeur dans l'organisation d'événements sportifs et numériques.

Le festival, qui vise à promouvoir le sport et l'e-sport, devrait attirer plus de 100 000 visiteurs désireux de découvrir les dernières innovations et tendances dans le domaine.

Les participants pourront explorer de nombreux espaces dédiés à diverses disciplines, notamment le fitness, les arts martiaux, la boxe, le culturisme, l'e-sport, la danse, mais aussi le golf et le tennis de table.

En parallèle du festival, des ateliers et des conférences seront animés par des experts internationaux. Les discussions porteront sur l'impact du sport sur la santé et le bien-être, les nouvelles techniques d'entraînement, ainsi que la nutrition sportive.