Tunisie: Viandes blanches - Le réajustement des prix s'étendra à 13 gouvernorats

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé ce jeudi 25 septembre 2025 la reprise, depuis la fin de la semaine dernière, du programme spécial d'ajustement de l'approvisionnement et des prix de la viande de volaille dans les gouvernorats du Grand Tunis.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que cette mesure vise à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, à renforcer l'offre de produits de base sur le marché et à contrer toute tentative d'augmentation artificielle des prix. Le programme sera étendu à 13 autres gouvernorats à partir de cette semaine.

Ce programme consiste en une distribution directe de poulets d'un poids moyen supérieur à 1,1 kg, à un prix subventionné de 8 dinars par unité.

Pour la semaine en cours, l'objectif est de distribuer plus de 18 000 kg de viande de volaille dans les quartiers populaires et les zones prioritaires, en coordination avec les autorités régionales, locales et de sécurité. Le ministère a indiqué que le programme se poursuivra dans les semaines à venir avec un rythme et des quantités accrus, et avec l'inclusion de davantage de gouvernorats et de fournisseurs.

Les premières opérations de distribution ont rencontré un grand succès et ont été bien accueillies par les citoyens, tout comme lors de l'expérience précédente.

Le ministère a par ailleurs réitéré son appel aux citoyens à signaler toute infraction susceptible d'affecter la transparence des transactions commerciales ou la stabilité des prix via le numéro vert 80100191 ou les numéros des directions régionales du Commerce et du Développement des exportations, disponibles sur le site web du ministère.