Afrique de l'Est: L'Éthiopie et le Kenya signent un nouvel accord de coopération en matière de défense

Addis Ababa — L'Éthiopie et le Kenya ont signé un nouvel accord de coopération en matière de défense (DCA), renforçant ainsi leur partenariat à toute épreuve et approfondissant leur collaboration en matière de sécurité entre les deux nations d'Afrique de l'Est.

Cet accord historique a vu le jour six décennies après la conclusion du premier pacte de ce type en 1963, année où le Kenya a obtenu son indépendance, a-t-on appris.

L'accord a été signé mercredi au quartier général de la défense nationale à Addis-Abeba, à l'issue d'une réunion bilatérale entre le maréchal Birhanu Jula, chef d'état-major des forces de défense nationale éthiopiennes, et le général Charles Muriu Kahariri, chef de la défense du Kenya.

L'Éthiopie et le Kenya entretiennent depuis longtemps des relations fraternelles, tant sur le plan diplomatique et politique que sur celui des liens entre les peuples et de la coopération économique, a-t-on appris.

Ce pacte militaire entre les deux nations frères devrait fournir un cadre stratégique et ouvrir la voie à une future coopération dans les domaines du partage de renseignements, des exercices militaires conjoints, de la formation, du développement de l'industrie de la défense, de la lutte contre le terrorisme, de la sécurité des frontières et des questions militaires connexes.

En outre, cet accord devrait également avoir un impact positif significatif sur la paix et la sécurité dans notre région, qui est déjà confrontée à des défis considérables en matière de sécurité.

Les deux pays ont mené une série d'opérations militaires qui ont ouvert la voie à l'accord de coopération en matière de défense actuellement en vigueur.