Ethiopie: Le président de l'AUC félicite le président élu du Malawi, Peter Mutharika, pour cette élection historique

25 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, félicite le professeur Arthur Peter Mutharika pour sa victoire aux élections générales du 16 septembre 2025 en République du Malawi.

Le président félicite l'ensemble du peuple malawite pour son engagement enthousiaste, pacifique et ordonné dans ce processus démocratique crédible tout au long du cycle électoral.

Le président félicite le président Lazarus Chakwera et le candidat présidentiel du Malawi Congress Party (MCP), le parti au pouvoir, pour avoir accepté leur défaite avec élégance, avant même l'annonce officielle des résultats par la Commission électorale du Malawi (MEC).

Le président exprime sa profonde gratitude à Hailemariam Dessalegn Boshe, ancien Premier ministre de l'Éthiopie, en sa qualité de chef de la mission conjointe d'observation électorale de l'UA et du COMESA au Malawi, ainsi qu'à l'ambassadeur Ashraf Rashed, président du Comité des anciens du COMESA, pour leur direction efficace de la mission conjointe au Malawi.

Le président réaffirme l'engagement de l'UA à mettre en oeuvre l'Agenda 2063, qui repose sur la promotion et la sauvegarde de la démocratie constitutionnelle et de la gouvernance inclusive dans tous les États membres de l'UA.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.