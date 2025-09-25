Ethiopie: Le président de l'AUC félicite le président élu du Malawi, Peter Mutharika, pour cette élection historique

Addis Ababa — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, félicite le professeur Arthur Peter Mutharika pour sa victoire aux élections générales du 16 septembre 2025 en République du Malawi.

Le président félicite l'ensemble du peuple malawite pour son engagement enthousiaste, pacifique et ordonné dans ce processus démocratique crédible tout au long du cycle électoral.

Le président félicite le président Lazarus Chakwera et le candidat présidentiel du Malawi Congress Party (MCP), le parti au pouvoir, pour avoir accepté leur défaite avec élégance, avant même l'annonce officielle des résultats par la Commission électorale du Malawi (MEC).

Le président exprime sa profonde gratitude à Hailemariam Dessalegn Boshe, ancien Premier ministre de l'Éthiopie, en sa qualité de chef de la mission conjointe d'observation électorale de l'UA et du COMESA au Malawi, ainsi qu'à l'ambassadeur Ashraf Rashed, président du Comité des anciens du COMESA, pour leur direction efficace de la mission conjointe au Malawi.

Le président réaffirme l'engagement de l'UA à mettre en oeuvre l'Agenda 2063, qui repose sur la promotion et la sauvegarde de la démocratie constitutionnelle et de la gouvernance inclusive dans tous les États membres de l'UA.