Addis Ababa — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et l'Appel de Genève ont franchi une étape importante vers le renforcement de l'action humanitaire et de la consolidation de la paix dans la Corne de l'Afrique.

Dans le cadre d'une initiative historique, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Workneh Gebeyehu, et le directeur général de l'Appel de Genève, Alain Deletroz, ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération en matière de protection des civils et de promotion de la paix dans la région.

Le protocole d'accord signé aujourd'hui à New York établit un cadre de collaboration complet, dont les domaines prioritaires comprennent la protection des civils dans les conflits armés et autres situations de violence, la promotion du droit international humanitaire (DIH) et des normes humanitaires par le biais de campagnes de sensibilisation et d'éducation, et le soutien à la consolidation de la paix et à la prévention des conflits par le biais d'initiatives conjointes.

Il vise également à promouvoir le lien entre humanitaire, développement et paix, en garantissant des réponses coordonnées et durables aux crises complexes, et à renforcer les capacités par la formation, l'expertise technique et le partage des connaissances.

Ce partenariat renforce le rôle central de l'IGAD dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la résilience dans la Corne de l'Afrique.

En collaborant avec Geneva Call, une organisation internationale qui se consacre à la promotion des normes humanitaires dans les conflits armés, l'IGAD vise à approfondir son action auprès des communautés touchées par la violence et à renforcer ses efforts pour prévenir de futures crises.

Soulignant l'importance du protocole d'accord, Workneh Gebeyehu a déclaré : « Ce partenariat renforce notre engagement commun en faveur du lien entre humanitaire, développement et paix, et de la protection de la dignité et de la sécurité de nos populations. »

Ce protocole d'accord représente plus qu'un simple accord ; il s'agit d'un engagement commun à protéger des vies, à renforcer les principes humanitaires et à favoriser une paix inclusive et durable. L'IGAD et Geneva Call continueront à collaborer avec les parties prenantes à tous les niveaux (gouvernements, communautés et société civile) afin de garantir que l'action humanitaire se traduise par une sécurité et une dignité durables pour les populations de la Corne de l'Afrique.