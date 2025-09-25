Addis Ababa — Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, s'est adressé mercredi au Conseil de paix et de sécurité de l'UA en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies (AGNU80) à New York, présentant une stratégie globale pour relever les défis sécuritaires du continent.

M. Youssouf a exprimé sa gratitude au président angolais João Lourenço pour avoir convoqué la réunion de haut niveau sur le thème « Redynamiser la prévention et la résolution des conflits en Afrique », soulignant que ce thème reflète la responsabilité partagée de l'Afrique dans le maintien de la paix et de la sécurité.

Le président a brossé un tableau sombre de la situation actuelle en matière de sécurité sur le continent, soulignant les conflits persistants, les tensions interétatiques croissantes et la montée alarmante de l'extrémisme violent.

Il a en outre attiré l'attention sur ce qu'il a décrit comme une diminution des ressources consacrées à la gestion des crises et une érosion préoccupante de la solidarité internationale.

En réponse à ces défis, M. Youssouf a présenté trois priorités clés visant à renforcer l'architecture de paix et de sécurité en Afrique :

Premièrement, en matière d'anticipation, il a appelé au renforcement des systèmes d'alerte précoce grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'analyse des mégadonnées.

Deuxièmement, en matière de gestion des crises, le président a proposé des réformes globales de la Force africaine en attente, en mettant particulièrement l'accent sur le renforcement de ses composantes policières et civiles.

Troisièmement, en matière de prévention structurelle, M. Youssouf a souligné la nécessité de renforcer les capacités des États membres par le développement d'infrastructures nationales indépendantes en faveur de la paix.

En modernisant l'architecture africaine de paix et de sécurité et en favorisant le leadership collectif, a-t-il souligné, « nous pouvons tracer la voie vers une Afrique plus pacifique et plus prospère ».