Addis Ababa — Lors du 1er Sommet biennal pour une économie mondiale durable, inclusive et résiliente, organisé en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies et présidé par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.

Au cours de la réunion, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné que « la réforme du système financier international n'est plus une option, mais une nécessité urgente ».

Il a souligné que l'Afrique est confrontée à une dette croissante, à des coûts d'investissement élevés et à des flux financiers illicites qui lui coûtent 88 milliards de dollars par an.

Pour briser les cycles de dépendance, il a insisté sur la nécessité de renforcer les institutions et les marchés financiers africains, ainsi que de créer une agence africaine de notation de crédit.

L'intégration des perspectives africaines dans la coopération fiscale mondiale et la garantie de solutions durables en matière d'endettement sont également d'autres mesures proposées par Youssouf.

Le président de la Commission de l'Union africaine a également souligné que l'UA « se félicite du consensus sur l'augmentation du financement du développement », mais a averti que « ce qui importe désormais, c'est de traduire les engagements en actions concrètes afin de réaliser les ODD et l'Agenda 2063 de l'Afrique ».

Il a ajouté : « Avec les Nations unies et nos partenaires mondiaux, nous sommes prêts à transformer ce consensus en résultats qui changeront des vies ».