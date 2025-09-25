Ethiopie: Le GERD représente une étape historique et une aspiration au développement

Addis Ababa — Le Service de communication du gouvernement (GCS) a réaffirmé que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) constitue une réalisation historique et un puissant symbole des aspirations de l'Éthiopie en matière de développement, d'unité et de souveraineté.

Lors d'une cérémonie officielle de lancement organisée aujourd'hui à Addis-Abeba, une nouvelle publication intitulée « Berhan Fentakyiw Abay » (que l'on pourrait traduire librement par « La lumière qui brillait depuis Abay ») a été officiellement présentée par l'Agence de presse éthiopienne (EPA).

L'événement a mis en évidence le rôle transformateur que le GERD a joué dans l'histoire moderne et le développement du pays.

Le ministre d'État du GCS, Tesfahun Gobezai, s'exprimant lors de l'événement, a souligné l'importance nationale plus large du barrage.

Le GERD n'est pas seulement un projet d'infrastructure gigantesque, c'est un événement historique qui répond aux objectifs de développement de longue date de l'Éthiopie, a-t-il déclaré, ajoutant que cette génération a surmonté d'immenses défis pour atteindre cette étape importante et que nous devons documenter ces sacrifices pour les générations futures.

Des personnalités nationales de premier plan ont assisté à l'événement, notamment Azmera Andemo, vice-présidente de la commission permanente des affaires démocratiques de la Chambre des représentants du peuple, Masefint Tefera, PDG de l'Agence de presse éthiopienne, et d'autres dignitaires.

Selon M. Tesfahun, le livre récemment publié retrace non seulement le parcours technique et politique du barrage, mais aussi l'esprit d'unité nationale et de résilience qui a permis sa réalisation.

Le PDG de l'EPA, Masefint Tefera, a fait écho à ce sentiment, soulignant que l'inauguration officielle du GERD, qui a eu lieu le 9 septembre 2025, a marqué un chapitre crucial dans l'histoire moderne de l'Éthiopie.

Ce projet a fait l'objet d'une attention particulière, tant au niveau national qu'international, mais il témoigne aujourd'hui de la détermination inébranlable du peuple éthiopien, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que « Berhan Fentakyiw Abay » constitue un témoignage historique complet du rêve centenaire du peuple et des sacrifices collectifs consentis pour le réaliser.

Le livre explore également le lien culturel, historique et émotionnel profond qui unit le peuple éthiopien et le fleuve Abay, offrant ainsi des perspectives aux futures générations de chercheurs et d'historiens.