Sénégal: Souadou Souaré, pasionaria de la cause des femmes dans le Ndoucoumane

Kaffrine — Souadou Souaré est reconnue comme une militante passionnée du combat de l'autonomisation des femmes et de la protection des enfants talibés à Kaffrine (centre), dans un contexte pas toujours favorable à la promotion de l'égalité de genre et de certaines idées similaires.

Dans la capitale du Ndoucoumane comme dans de nombreuses villes de l'intérieur du Sénégal dont les fondations restent traditionnelles, la société ne voit pas forcément d'un bon oeil certaines idées perçues comme importées.

Souadou a dû en imposer. Petite taille, teint clair, elle cache derrière son allure douce une détermination qui force le respect.

Dès son enfance, Souadou s'intéresse aux associations féminines et aux mouvements communautaires. "J'ai toujours été passionnée par l'autonomisation des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes et la protection des enfants talibés", confirme-t-elle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un intérêt qui l'a conduit, en 2010, à briguer, avec succès, la présidence de la section féminine de l'Association des jeunes intègres pour le développement de Kaffrine (AJIDK). Une première expérience qui l'a plongée au coeur des réalités vécues par les jeunes filles de sa communauté.

Quatre ans plus tard, en 2014, elle est choisie pour représenter Kaffrine lors des colonies de vacances organisées à Sokone par le Corps de la Paix américain.

Rappeler aux femmes leur force

"Cette rencontre m'a beaucoup marquée. Elle a renforcé ma conviction que les femmes doivent occuper pleinement leur place dans la société", dit celle dont l'engagement a pris une autre dimension à la suite du décès en 2002 de son époux. Pour transformer sa douleur en force, elle fonde SOIFEM, une association à but non lucratif dédiée à l'éducation, à la formation et à l'insertion professionnelle des femmes et jeunes filles.

"J'ai choisi ce nom pour rappeler aux femmes qu'elles ont en elles une force, une intelligence et des compétences trop souvent ignorées", explique Souadou qui voit son combat prendre de l'envergure peu après le lancement de son association. Constatant la précarité des enfants talibés, elle s'engage corps et âme dans cette cause et initie, en 2023, un programme dénommé "Solal Talibé", décliné sous la forme de journées de solidarité coïncidant avec les grandes fêtes religieuses.

Des enfants talibés reçoivent à cette occasion des tenues traditionnelles, histoire d'atténuer un peu leur solitude en des occasions marquantes par leur capacité à raffermir le lien social.

"Une femme engagée, organisée, disciplinée et ouverte"

La première édition a permis d'habiller 64 enfants, puis 109 en 2024, grâce à la contribution de généreux donateurs. En 2025, ce sont près de 200 tenues, accompagnées de chaussures, qui ont été distribuées dans 32 écoles coraniques de la commune de Kaffrine.

Des dons bien entendu symboliques, mais il reste que cette initiative a été unanimement saluée dans le Ndoucoumane.

La préfète du département, Aïssatou Ndiaye Diallo, a publiquement félicité l'association SOIFEM, qu'elle considère comme "un relais essentiel des politiques d'inclusion sociale".

Cette ancienne pensionnaire de la faculté des Sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a également le souci de se mieux former pour mettre ses compétences au service de sa communauté avec toute la rigueur et les capacités d'organisation requises.

Souadou a donc multiplié les formations en leadership, prise de parole en public, plaidoyer, gestion de projets ou encore accompagnement des victimes de violences basées sur le genre.

Son parcours n'a pourtant pas été sans embûches. "Dès la création de SOIFEM, certaines personnes nous accusaient de promouvoir un féminisme mal compris", relève-t-elle. Mais loin de se laisser décourager, elle poursuit sa route, convaincue de la légitimité de son combat.

"C'est une femme engagée, organisée, disciplinée et ouverte, qui a toujours cru en elle", témoigne une amie d'enfance de Souadou, désormais considérée comme une figure montante du leadership féminin dans la région de Kaffrine.

Ses ambitions sont claires : aider les femmes à sortir de leur zone de confort, accompagner les jeunes filles dans leur insertion professionnelle, protéger les enfants talibés et combattre sans relâche les violences faites aux femmes. L'engagement d'une vie en somme.