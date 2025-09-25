Sénégal: Diourbel - Des recommandations pour la réhabilitation de l'ancienne carrière de Thiébo

25 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Le directeur régional de l'Énergie et des Mines de Diourbel (centre), Mbassou Diop, a recommandé jeudi la réhabilitation de l'ancienne carrière d'extraction de sable de Thiébo, située dans la commune de Ngohé, afin de redonner vie à ce site au profit des populations locales.

"Nous avons effectué une visite de la carrière de Thiébo, abandonnée depuis plusieurs mois sans aucune réhabilitation. Cette visite a permis de formuler des projets pour redonner vie au site", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait lors d'une tournée effectuée dans les carrières de Thiébo et de Taïba Mboutoufa, dans le cadre des journées portes ouvertes du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

Cette initiative vise à sensibiliser et à échanger avec les promoteurs sur l'exploitation responsable des ressources minérales.

Les chefs de services techniques ayant pris part à la visite ont proposé divers projets de reconversion, notamment des aménagements agricoles, piscicoles et urbains.

Mbassou Diop a insisté sur la nécessité, pour les entreprises privées, de constituer des fonds de réhabilitation afin de permettre aux sites exploités d'être réutilisés par les communautés locales.

Il a assuré que les recommandations issues de cette tournée seront transmises aux autorités compétentes.

"Nous avons constaté une dégradation avancée du site. Ce qu'il convient de faire, c'est de le réhabiliter pour le mettre de nouveau à la disposition des populations", a renchéri l'adjoint au sous-préfet de Ndoulo, Alboury Ndao.

S'agissant de la carrière exploitée depuis juin dernier dans la commune de Taïba Mboutoufa par la société Darou Salam Tawef, le promoteur a été invité à sécuriser dans les meilleurs délais ce site d'une superficie de 14 hectares.

Il lui a également été rappelé ses obligations de respecter les dispositions du code minier et de préserver l'environnement, selon les autorités concernées.

