Sénégal: 'Job muy dox', le nouvel album de 'Kinkely B', un hymne au travail

Saint-Louis — L'artiste sénégalais "Kinkely B", résidant en Angleterre, vient de sortir un nouvel album intitulé "Job muy dox" (Réussir en travaillant), une oeuvre s'inspirant d'une formule populaire pour inviter les jeunes et les leaders politiques à un changement de mentalité.

"Je me suis inspiré d'un terme populaire que les Sénégalais eux-mêmes avaient créé, +Tok muy dox+", qui fait notamment référence à l'argent facile, pour créer cet album et rappeler que "certains savent profiter des lacunes du système pour s'enrichir", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

"Kinkely B", Amadou Matar Kassé de son vrai nom, résidant en Angleterre depuis une vingtaine d'années.

Il dit avoir voulu, à travers cet album, lancer un hymne au travail, contrairement au "Tok muy dox", un terme popularisé ces dernières années au Sénégal et qui fait référence aux raccourcis que certains prennent pour réussir dans la vie.

Se présentant comme un artiste engagé, Amadou Matar Kassé veut "mettre fin au +Tok muy dox" avec cet album, en prônant le "Job muy dox".

Il dit avoir voulu "positiver en changeant les termes et en sortant cet album tout juste pour marquer un changement de mentalité avec le changement de régime".

"C'est la jeunesse qui a voulu mettre un terme à tout cela, et maintenant, il faut inciter les jeunes et les leaders [politiques] à travailler et à développer notre cher Sénégal", a lancé l'artiste qui séjourne dans son pays natal depuis six mois.

Dans cet album de onze titres, "Kinkely B" traite d'une variété de thèmes, du social à l'économie.

Il emprunte un concept fidèle au cinéma d'animation, en l'occurrence, le storytelling, signifiant raconter des histoires par l'image.

"On a parlé de la politique, de l'immigration et on a fait aussi l'éloge de la femme africaine surtout avec le son même qui introduit l'album +Afrika Musso+", a-t-il confié.

Dans cet album, l'artiste qui a voyagé partout en Europe, pour des concerts ou en participant à des festivals, se démarque un peu du rap américain et utilise des sonorités africaines et sénégalaises comme le "Bougarabou".

Des clips vidéo sont en préparation pour accompagner la promotion de cet album qui l'a déjà conduit dans des studios de radios dakaroises pour des émissions dédiées au hip-hop sur la bande FM, a-t-il fait savoir.

Il avait sorti en 2019 un album intitulé "Political Prisoners", dans lequel l'artiste s'insurgeait contre les entraves à la liberté d'expression, à travers les nombreuses arrestations d'hommes politiques.