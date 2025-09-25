Sénégal: Tivaouane - Le stade municipal fermé après des actes de vandalisme

Tivaouane — Le maire de Tivaouane a pris mercredi un arrêté municipal ordonnant la fermeture du stade municipal de cette commune jusqu'à sa remise en état complète, après que cette infrastructure a fait l'objet d'actes de vandalisme perpétrés dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 septembre, a appris l'APS.

Cette décision fait suite à ces actes de sabotage enregistrés à cette occasion, à savoir des filets déchirés et une partie du gazon synthétique arrachée, les bandes de jonction du gazon entièrement détruites.

Le préjudice est évalué à près de 500 000 francs CFA.

Les constats ont été effectués par un huissier, chargé d'établir un procès-verbal auquel sera jointe une plainte contre X.

Ces actes de sabotage interviennent au lendemain de rencontres de la zone 1 B de Tivaouane commune, comptant pour le championnat national populaire.

L'arrêté municipal pris par le maire ordonne la suspension de toutes les activités sportives, culturelles et récréatives dans l'enceinte du stade municipal de Tivaouane.

L'objectif est de sécuriser les lieux, de réparer les dégâts et de mettre en place des mesures de protection renforcées.

Le Service communal des sports, la police et les autorités compétentes sont mobilisés, pour veiller à l'application de cette mesure.

Des travaux de réfection du gazon ont déjà débuté, mais les activités sportives resteront suspendues jusqu'à la remise en état complète des installations.

L'année dernière, le préfet avait suspendu les activités du mouvement "navétane" à Tivaouane, à la suite d'incidents violents.