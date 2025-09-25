Sénégal: Alioune Dione compte sur le partenariat public-privé pour bâtir 'un modèle de succès par la solidarité'

25 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — Le ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire mise sur un "partenariat dynamique" entre les secteurs privé et public pour faire du Sénégal "un modèle de succès par la solidarité et la collaboration".

Selon son directeur de cabinet, le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, compte sur un "partenariat dynamique entre le secteur privé sénégalais et le secteur public pour faire de notre pays un modèle de succès par la solidarité et la collaboration".

Mamadou Ndiaye présidait mercredi, au nom de M. Dione, une cérémonie de remise de dons aux institutions de microfinance (IMF) et de signature d'un partenariat entre le Fonds d'impulsion de la microfinance et Sun Telecom.

"En droite ligne des orientations de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, le ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire privilégie la synergie et l'harmonisation des actions au niveau opérationnel", a souligné M. Ndiaye.

Il estime que les institutions de microfinance "sont au coeur du dispositif" qui met la microfinance au service de l'économie sociale et solidaire, pour exécuter les projets d'économie solidaire faisant partie des "grandes priorités" de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.

"Le soutien dont bénéficient les institutions de microfinance (matériel et logiciels de gestion) devrait contribuer à améliorer la qualité de gestion des structures bénéficiaires, laquelle qualité va impacter sur le coût des transactions pour baisser les taux de sortie du crédit et renforcer son accessibilité", a-t-il indiqué.

"C'est la performance qui est attendu de vous pour justifier ce soutien de l'Etat en matériel et logiciel de gestion", a lancé Mamadou Ndiaye aux bénéficiaires, au nom du ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire.

