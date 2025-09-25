Sénégal: Kaolack - Le service départemental du cadre de vie mène une opération de recensement des zones à désencombrer

Kaolack — Le service départemental du cadre de vie a entamé une opération de recensement des zones à désencombrer dans la commune de Kaolack (centre), sur instruction du préfet du département.

Le Boulevard de la Liberté et l'axe Tally Cheikhou Ndiaye font partie des sites choisis pour la première phase de cette opération conduite par la délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique.

"Cette étape marque le point de départ d'une opération de grande envergure visant à restaurer la fluidité de la circulation, à améliorer le cadre de vie et à sécuriser les espaces publics au bénéfice des populations", a signalé Cheikh Diouf, délégué départemental du service du cadre de vie.

Une plateforme numérique a été mise en place pour ce recensement.

Une initiative conçue et développée par la délégation départementale elle-même, permettant à d'intégrer toutes les informations collectées à cette plateforme, ainsi que des images illustratives pour assurer une traçabilité et un suivi rigoureux.

La délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique de Kaolack réaffirme, par ce biais, son engagement aux côtés des autorités administratives pour la réussite de cette mission.

"Ensemble, construisons un Kaolack désencombré, propre et modernisé", a lancé M. Diouf.