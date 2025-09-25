Sénégal: Kaolack - Le service départemental du cadre de vie mène une opération de recensement des zones à désencombrer

25 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Le service départemental du cadre de vie a entamé une opération de recensement des zones à désencombrer dans la commune de Kaolack (centre), sur instruction du préfet du département.

Le Boulevard de la Liberté et l'axe Tally Cheikhou Ndiaye font partie des sites choisis pour la première phase de cette opération conduite par la délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique.

"Cette étape marque le point de départ d'une opération de grande envergure visant à restaurer la fluidité de la circulation, à améliorer le cadre de vie et à sécuriser les espaces publics au bénéfice des populations", a signalé Cheikh Diouf, délégué départemental du service du cadre de vie.

Une plateforme numérique a été mise en place pour ce recensement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une initiative conçue et développée par la délégation départementale elle-même, permettant à d'intégrer toutes les informations collectées à cette plateforme, ainsi que des images illustratives pour assurer une traçabilité et un suivi rigoureux.

La délégation départementale du cadre de vie et de l'hygiène publique de Kaolack réaffirme, par ce biais, son engagement aux côtés des autorités administratives pour la réussite de cette mission.

"Ensemble, construisons un Kaolack désencombré, propre et modernisé", a lancé M. Diouf.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.