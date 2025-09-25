Sénégal: Podor - la SAED souhaite réceptionner trois PIV avant le début de la campagne de contre-saison froide

Ngane (Podor) — La Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) compte réceptionner trois périmètres irrigués villageois (PIV) en cours de réhabilitation dans le département de Podor (nord), avant la début de la campagne de contre-saison froide de maraîchage prévue pour démarrer en novembre, a-t-on appris de son délégué local.

La SAED a entamé depuis quelques mois des travaux de réhabilitation et d'extension des PIV de Coppée Mangave, Ngane et Thiélao, dans la commune de Gamadji Saaré, a signalé El Hadji Mbargou Lô, son délégué à Podor.

"Nous avons demandé aux entreprises en charge des travaux, de respecter les délais, car on ne peut pas les dépasser. La SAED veut que les PIV soient disponibles pour la campagne de contre-saison froide", a indiqué M. Lô, mercredi, à l'occasion d'une visite d'évaluation des travaux de réhabilitation et d'extension des PIV à Ngane et à Coopé Mangaye.

Le coordonnateur du projet, Saidou Gaye, des membres de l'équipe technique, le chef de secteur agricole de la zone et le directeur de l'Aménagement de la SAED ont participé à cette visite de terrain, ainsi que les responsables des entreprises concernées.

Selon le délégué de la SAED à Podor, l'objectif principal de cette mission était de constater l'évolution des travaux et d'apporter, si nécessaire, des correctifs pour "garantir l'efficacité et l'efficience du projet".

La mission a jugé l'état des travaux globalement satisfaisant.

M. Lô a salué l'implication des populations locales qui ont été associées dès le début du projet, ajoutant qu'elles ont donné leur accord pour l'emplacement des ouvrages hydrauliques de même que l'aménagement.

"Les responsables du projet sont optimistes quant à la capacité des producteurs à exploiter convenablement les périmètres irrigués une fois les travaux achevés. La délégation de la SAED de Podor va travailler de sorte que les engagements des deux côtés soient respectés afin de garantir la mise en oeuvre et l'exploitation des PIV", a déclaré M. Lô.

De leur côté, les responsables en charge des travaux se sont engagés à "finaliser les aménagements dans les meilleurs délais", afin de permettre aux producteurs de partir en campagne de contre-saison froide.