Sénégal: Un projet de création d'unités des MSAD dans les régions en gestation

Thiès — Le directeur général des Manufactures sénégalaise des arts décoratifs (MSAD) de Thiès, Bassirou Thiam, envisage la création d'unités de manufactures dans les régions, pour rendre visible cet établissement installé à Thiès depuis sa création en 1966.

Dans un entretien avec l'APS, M. Thiam a indiqué que son premier objectif est de "faire connaître les manufactures aux Sénégalais".

Il a déploré que ses concitoyens ne connaissent pas cet outil essentiel de la diplomatie culturelle porté sur les fonts baptismaux par le président Léopold Sédar Senghor.

Le deuxième projet, a-t-il indiqué, "c'est la création d'unités de manufactures dans les régions". La nouvelle politique d'expansion des MSAD est de voir comment les installer dans les autres régions, a confié Bassirou Thiam.

Les tapisseries des MSAD sont présentes dans les places les plus prestigieuses du monde, les palais royaux, les palais présidentiels mais également le siège de certaines grandes institutions internationales, a-t-il rappelé.

"C'est ce qui attire actuellement de nombre de touristes aux MSAD", s'est réjoui Bassirou Thiam.

Les MSAD possèdent une salle d'exposition spacieuse présentant une sélection de tapisseries tournantes, offrant un aperçu de la diversité des styles et des artistes représentés. Il s'agit d'une bâtisse, soutenue par de gros piliers, renvoyant à l'image d'une marmite accrochée. Une architecture unique en comparaison des autres bâtiments que compte ce lieu.

Des tapis de muraux, aux tapis de prières, en passant par les tapis de sols, des chemises et robes batik, les ateliers des MSAD sortent toute une panoplie d'oeuvres.

"Tout le processus se fait à la main, du cartonnage au tissage, c'est d'ailleurs ce qui fait sa valeur", a salué le directeur général des Manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès.

En plus, a-t-il ajouté, le tissage manuel met en valeur l'oeuvre des artistes sénégalais ou d'autres pays à travers le monde.

"C'est une identité culturelle qu'il faut préserver, mais aussi un patrimoine qu'il faut aider à pérenniser", a lancé le DG des MSAD.

M. Thiam a plaidé pour l'application de la directive présidentielle de 2016 "Un service, une tapisserie", visant à encourager les services étatiques à passer des commandes auprès de l'établissement, pour lui permettre d'écouler sa production.

Il a invité les autorités à appliquer "la loi des un pour cent", en allusion à une directive présidentielle qui date de 2016, qui exhorte les ministères, les directions, les institutions à dédier un pour cent de leur budget à l'achat de tapisseries des MSAD, qui comptent au total une trentaine d'artistes, des cartonniers aux lissiers en passant par les coutriers.

Bassirou Thiam a émis le souhait de voir ses effectifs augmenter, soulignant que "ce sont des techniques difficiles, dont la formation demande du temps et la relève doit être assurée".