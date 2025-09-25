Sénégal: Louga - Trente-cinq jeunes formés en agriculture reçoivent leurs attestations au DAC de Keur Momar Sarr

Louga — Trente-cinq jeunes ont reçu, mercredi, leurs attestations de participation aux "Vacances agricoles communautaires" (VAC) organisées au Domaine agricole communautaire (DAC) de Keur Momar Sarr, dans le département de Louga, a t-on appris de la directrice régionale de la Jeunesse et des Sports, Ndèye Banna Diop.

"Les Vacances agricoles communautaires permettent de doter les jeunes des compétences nécessaires pour s'engager dans l'agriculture et y saisir des opportunités professionnelle", a-t-elle déclaré lors de la cérémonie de remise des attestations aux participants.

Elle a rappelé que "pendant longtemps, le ministère de la Jeunesse mobilisait les jeunes durant les vacances scolaires pour mener des activités citoyennes. Mais avec l'arrivée des nouvelles autorités, une nouvelle vision a été adoptée consistant à utiliser la jeunesse pour développer l'agriculture, afin d'assurer la souveraineté alimentaire".

Selon Mme Diop, cette ambition repose sur un partenariat entre le ministère de la Jeunesse et celui de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. "Le premier s'est engagé à assurer la mobilisation et la prise en charge des jeunes, tandis que le second met à disposition les Domaines agricoles communautaires (DAC) et les intrants", a-t-il précisé.

Elle a indiqué que "cette initiative vise à doter les jeunes de compétences pratiques et théoriques dans les différents métiers de l'agriculture, dans une perspective de promotion de l'entrepreneuriat et de l'employabilité des jeunes, et de renforcement de la souveraineté alimentaire".

La directrice régionale de la Jeunesse et des Sports a par ailleurs invité les bénéficiaires à persévérer dans leur engagement, en s'impliquant davantage dans le développement agricole et en saisissant les dispositifs de financement mis en place par l'État et ses partenaires.

Elle a rappelé que les VAC ont pour finalité de faire des jeunes des acteurs économiques capables de participer activement au développement du secteur agricole.

De son côté, Samba Niang, responsable de la production végétale du DAC de Keur Momar Sarr, a expliqué que les trente-cinq jeunes ont suivi une formation de vingt jours portant sur la production végétale et animale, le machinisme agricole, l'irrigation et la commercialisation.

"Ils ont bénéficié de modules théoriques en salle et d'exercices pratiques sur le terrain, avec un accent particulier sur l'installation d'un système de goutte-à-goutte et la conduite de tracteurs", a-t-il précisé.

Il a ajouté que les VAC ne se limitent pas à une formation de courte durée, mais ouvrent sur un accompagnement post-formation.

"Après la formation, il y a un suivi. Les participants de l'année dernière ont été intégrés dans le cadre d'une convention entre le PRODAC et le projet Agri-Jeunes, leur permettant de recevoir un financement de 750 000 FCFA chacun, sous forme d'intrants agricoles, avec un apport personnel de 10 %", a-t-il fait valoir.

"Cette année, soixante jeunes de cette première cohorte seront installés au sein du DAC, dont quarante dans la production d'oignons sur dix hectares, seize dans la culture de la pomme de terre sur cinq hectares, et quatre dans l'embouche bovine", a détaillé M. Niang.