Malawi: Retour au pouvoir de Peter Mutharika

Au Malawi, plus de 7,2 millions d’électeurs étaient attendus aux urnes le 16 septembre dernier dans le cadre des élections législatives, locales et présidentielle. Ce mercredi 24 septembre 2025 pour la présidentielle, la commission électorale a annoncé la victoire de Peter Mutharika avec 56,8% des votes contre 33% pour le président sortant Lazarus Chakwera.

Né le 18 juillet 1940 à Chisoka au Sud du Malawi, Peter Mutharika est un juriste de formation et un homme politique. Il est frère cadet de l’ancien président Bingu wa Mutharika.

Peter Mutharika est effectivement professeur de droit, expert en droit économique international, en droit international et en droit constitutionnel comparé.

Avant son retour au pays à la fin des années 2000, il fait sa carrière professionnelle durant trente ans aux États-Unis où il exerce en qualité de professeur dans plusieurs institutions réputées, notamment à l’Université de Washington à Saint-Louis.

Après son retour au Malawi, il s’inscrit vite dans la vie politique nationale en devenant membre du Democratic Progressive Party (DPP), parti politique fondé par son frère aîné. En 2004, il devient conseiller des questions politiques étrangères et intérieures auprès de son frère, à l’époque président de la République.

À partir de 2012, Peter Mutharika occupe divers postes ministériels, notamment ceux de ministre de la Justice, ministre de l'Éducation, de la Science et de la Technologie, ainsi que ministre des Affaires étrangères.

Après la mort de son frère en 2012, il devient en 2014 le chef de file du Parti démocrate progressiste (PDP) pour l'élection présidentielle. En mai 2014, il est élu président de la République après une victoire face à la vice-présidente Joyce Banda.

En 2019, il tente un second mandat, mais il est freiné par Lazarus Chakwera qui remporte l’élection à 59,3 %, contre 39,9 % pour lui.

Au moment où il est réélu à la tête du pays pour un nouveau et deuxième mandat, à 85 ans, Peter Mutharika, qui se fait appeler papa par une franche de la population, sera attendu dans les grands travaux pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens.