Angola: Appel à l'appui des entreprises minières pour la promotion de l'agriculture

Dundo — La gouverneure de Lunda-Norte, Filomena Miza, a appelé, mercredi, les entreprises minières à soutenir le développement de l'agriculture en préparant et en donnant des terres libres d'exploitation aux communautés vivant dans les zones de concession.

Intervenant à la cérémonie d'ouverture de la rencontre de bilan semestriel du sous-secteur des diamants, la gouvernante a considéré comme fondamental le soutien des entreprises minières dans la promotion de l'agro-business, contribuant à l'augmentation de la production locale, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Elle a également appelé le secteur à poursuivre l'aider au gouvernement dans la mise en oeuvre de projets sociaux et à investir dans le capital humain par des formations technico-professionnelles, dans le cadre de la responsabilité sociale du secteur minier.

Elle a reconnu la contribution des entreprises à l'expansion du réseau scolaire, à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, à la construction et réhabilitation d'écoles, la distribution de matériel didactique, entre autres actions.

Filomena Miza a souligné la construction du campus de l'université Lueji A'nkonde dans la municipalité de Mussungue, avec 87 salles de cours pour accueillir trois mille 200 étudiants dans les facultés d'économie et de droit.

Avec le financement de l'ENDIAMA EP, a-t-elle poursuivi, il a été possible de réhabiliter six terrains de sport, d'achever et d'équiper le foyer d'accueil et d'assistance aux personnes âgées dans les municipalités de Mussungue et Dundo.

Selon Filomena Miza, l'exploitation illégale continue de préoccuper les autorités locales, un phénomène qui nuit gravement aux investissements des sociétés minières, appelant les organes de défense et de sécurité à redoubler d'actions de surveillance et de lutte contre ce mal.

La responsable a exhorté les entreprises à protéger l'environnement, en réduisant l'impact négatif que les opérations minières peuvent causer, ainsi qu'à réparer des effets néfastes provoqués.

Pendant trois jours, 19 sociétés minières opérant dans le pays évaluent le degré de réalisation des objectifs de production établis, procèdent à une analyse approfondie de l'état actuel de l'industrie et élaborent des stratégies concrètes pour faire face à la chute des prix des diamants sur le marché mondial.

Promu par la Société Nationale des Diamants d'Angola (ENDIAMA EP), l'événement vise également à évaluer l'état actuel des projets en prospection et le plan de restructuration des sociétés minières de Lunhinga et Yetwene.

L'ENDIAMA contrôle actuellement 54 projets en prospection et en restructuration et 25 sociétés minières en exploitation.