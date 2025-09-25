Cote d'Ivoire: Port-Bouët - Dr Emmou offre plus de 10 000 kits scolaires pour la rentrée 2025-2026

Le Préau du Centre pilote des jeunes de Port-Bouët a vibré, le 24 septembre 2025, aux couleurs de la solidarité et de l'engagement citoyen. La mairie de Port-Bouët, dirigée par le Député-Maire Dr Emmou Sylvestre, a organisé sa traditionnelle cérémonie de remise de kits scolaires, marquant ainsi l'ouverture de la rentrée scolaire 2025-2026.

L'événement, devenu un rendez-vous incontournable pour la communauté éducative locale, a rassemblé parents, élèves, enseignants, chefs communautaires et responsables associatifs venus de tous les quartiers et villages de la commune. Cette mobilisation massive traduit l'adhésion des populations aux actions sociales portées par l'équipe municipale, notamment en faveur de la jeunesse.

Un geste pour soulager les familles

Dans son allocution, le Maire a rappelé que cette initiative vise avant tout à alléger le fardeau financier des familles, en particulier celles issues des couches les plus vulnérables. Pour l'année scolaire en cours, plus de 10 000 kits scolaires complets, allant du CP1 à la Terminale, seront distribués de manière équitable à travers la commune. Depuis 2019, ce sont plus de 62 500 kits qui ont été remis aux écoliers et élèves de Port-Bouët, traduisant la régularité et la constance de l'effort municipal pour soutenir la scolarisation.

Au-delà de l'appui matériel, Dr Emmou a mis en avant l'importance de l'excellence et de la discipline scolaire. « Le meilleur cadeau que vous pouvez me faire, c'est d'avoir de très bonnes notes à la fin de l'année », a-t-il lancé aux enfants, promettant des récompenses spéciales aux plus méritants lors des Journées du Bachelier (J-BAC).

Le premier magistrat de la commune a également souligné les efforts d'investissement de la municipalité dans le domaine éducatif. Plusieurs infrastructures scolaires ont été construites ou réhabilitées, des équipements modernes installés, et un soutien constant apporté aux enseignants à travers la dotation en tables-bancs et le recrutement de bénévoles pour combler le déficit en personnel.

Ces actions s'inscrivent dans une logique d'amélioration continue du cadre d'apprentissage et visent à offrir aux enfants de Port-Bouët un environnement propice à l'épanouissement intellectuel.

Au nom de la Direction régionale de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (DRENA) Abidjan 2, Mme Denise Kadjo a salué la constance de la mairie dans son appui au système éducatif. « Cette cérémonie positionne Port-Bouët comme un partenaire précieux. Par vos actions, vous donnez une chance réelle aux enfants défavorisés d'accéder à une éducation de qualité », a-t-elle affirmé, tout en rappelant l'appel du ministre en faveur d'une école inclusive et performante.

De son côté, Maurice Ekanza, habitant de Vridi-Cité et parent d'élèves, a exprimé sa reconnaissance au Maire. Selon lui, ce soutien permettra à de nombreux enfants de poursuivre leur scolarité dans la dignité et l'espoir d'un avenir meilleur.

À travers ce geste, la municipalité de Port-Bouët confirme sa vision d'une politique sociale axée sur la jeunesse, perçue comme le moteur du développement local. En offrant aux enfants les moyens matériels et symboliques de réussir, le Conseil municipal entend contribuer à bâtir une génération instruite, capable de relever les défis futurs de la commune et du pays.