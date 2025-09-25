Cote d'Ivoire: Vol de riz - Un accusé tout heureux devant les juges

Accusé du vol de 25 sacs de riz de 25 kg, F. Alassane, la vingtaine révolue, s'est présenté très détendu le lundi 22 septembre 2025, au tribunal d'Abidjan-Plateau.

À l'appel de son nom, les autres détenus ont esquissé un sourire, laissant croire que F.A. était un comédien habitué à faire rire ses camarades.

À la barre, il n'a cessé de sourire. L'homme, visiblement jovial, n'a pas compliqué la tâche à la cour qui l'auditionnait. Après avoir écouté la lecture du juge, il a reconnu les faits et s'est repenti, toujours avec le sourire aux lèvres. Le juge a lui-même relevé qu'il affichait un large sourire.

Cependant, F. Alassane a été condamné à six mois de prison ferme, 300 000 Fcfa d'amende et dix ans de privation de ses droits. Après avoir entendu son verdict, F. Alassane a radicalement changé d'attitude.

Le prisonnier jusque-là le plus souriant a renfermé son visage. Son beau sourire s'est effacé, laissant place à une expression de surprise désagréable.