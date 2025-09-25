Cameroun: Mifi - Mbe Idriss Confiance clôture sa caravane humanitaire en apothéose

Le fils de l'honorable Fongang Joseph Confiance a mis un terme, au stade municipal de Bafoussam, à la caravane humanitaire qu'il a conduite plusieurs semaines durant au profit des populations de la Mifi. Près de 10 000 bénéficiaires ont reçu, mardi 23 septembre, un lot considérable de denrées alimentaires, de matériels agricoles et d'équipements divers. La cérémonie, présidée par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, a battu un record de mobilisation.

Après Baleng, Badeng, Bapi, Kongso et Toket, l'ultime étape a été marquée par la remise de dons comprenant notamment 2 000 sacs de riz, 2 000 sacs de sel, 2 000 cartons d'huile, 2 000 cartons de savon, 2 000 cartons de craie et couleurs, 10 000 machettes, 50 machines à écraser, 250 pulvérisateurs et 1 000 parapluies. Avec l'appui de ses partenaires, dont le groupe Baba Danpoulo, Mbe Idriss Confiance a également fait bénéficier de ces largesses ses frères et soeurs, les déplacés du Nord-Ouest ainsi que les communautés Tikar, Musgum et Mbororo.

Le gouverneur a salué cette initiative, qualifiant le donateur de « nouvel acteur » porteur d'une vision solidaire, tout en l'encourageant à poursuivre ses actions humanitaires. Il a invité les bénéficiaires à une bonne utilisation des dons et les élites locales à soutenir cette jeunesse engagée dans le développement. L'autorité administrative a par ailleurs révélé que le donateur prépare un ambitieux projet pharmaceutique et hospitalier à Yaoundé.

Au nom des bénéficiaires, le chef de la communauté Mbororo de Bamenda a exprimé une gratitude particulière et remis un prix spécial à Mbe Idriss Confiance, reconnu pour son leadership, son sens du partage et ses initiatives en faveur de la santé, de l'éducation et des personnes vulnérables. Baba Danpoulo l'a, pour sa part, élevé au rang de « membre d'honneur » en hommage à son engagement pour la paix, la justice et la dignité humaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie s'est achevée par la remise symbolique des dons, sous une pluie fine considérée comme un signe de bénédiction, suivie d'une photo de famille pour immortaliser l'événement.