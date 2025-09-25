Cameroun: Nouvelle année au Cersom - Des bons résultats scolaires pour les enfants sourds et malentendants

Les parents d'élèves sont rassurés quant à la qualité des enseignements. Mais le promoteur, Innocent Djonthé, tend les mains vers les âmes généreuses afin qu'elles soutiennent l'alimentation des pensionnaires de cette école.

Lauréate à la session 2025 du Probatoire de l'enseignement général série D, Nick Messimé, a renouvelé son inscription au collège privé bilingue du Centre d'éducation spécialisé et de réhabilitation des enfants sourds et malentendants de Bafoussam (Cersom) dans le cadre de l'année scolaire 2025-2026.

Elle compte décrocher le Baccalauréat scientifique en fin d'année. S'exprimant en langage des signes, elle explique tout se passe bien pour l'instant. En fait, elle indique se sentir à l'aise dans cet environnement qu'elle fréquente depuis des années. Elle se réjouit d'avoir obtenu son examen avec bravoure. Comme tous ses autres camarades des séries C et D confondues.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Relativement aux autres examens officiels, le Cersom a enregistré 100%. Il s'agit notamment du Certificat d'étude primaire(Cep), du brevet d'étude du premier cycle(Bepc), du probatoire et du Baccalauréat enseignement général série. Ce qui constitue un motif de fierté pour Innocent Djonthé, le promoteur de cette structure qui forme depuis plus de trois décennies des enfants sourds et malentendants au quartier Banengo à Bafoussam.

Herman Ndé, enseignant, est lui aussi à l'oeuvre depuis la rentrée scolaire. Il est engagé à fournir davantage d' efforts pour un rendement optimal. Il tient à « enseigner efficacement pour une insertion sociale et professionnelle de l'enfant sourd et malentendant ». « Je me suis amélioré en langage des signes. La communication entre moi et les élèves. Je vais continuer à travailler afin que nous ayons toujours 100% aux examens officiels », explique-il.

Cette performance des enseignants et de tous les membres du staff de l'école primaire ou du secondaire du Cersom est appréciée par des parents d'élèves. « Il y a du sérieux ici. Depuis que l'enfant y est, je me sens rassuré », témoigne Vichy Djeyep, un parent d'élève résidant à Yaoundé.

« Nous avons besoin du soutien »

Innocent Djonthé, le promoteur de cet établissement, salue les efforts faits au niveau des directions des examens officiels et de l'office du Baccalauréat à Yaoundé dans le sens de la prise en compte des spécificités des enfants sourds et mandants dans le cadre de l'évaluation et des corrections lors des examens officiels. Seulement, il déplore le manque de moyens financiers pour nourrir les enfants sourds et malentendants dont la majorité est constituée des internes.

« Il faut nourrir convenablement et soigner ces enfants. Nous avons besoin de soutien pour notre cantine scolaire. Nous avons besoin de médicaments et de produits de première nécessité. Ce n'est pas facile. Nous avons besoin du soutien des bienfaiteurs pour maintenir nos performances et encadrer la jeunesse camerounaise », soutient le fondateur du Cersom.